Serena muore a 32 anni, stroncata da una terribile malattia

La giovanissima Serena Mercuri muore a 32 anni dopo una lunga lotta con una terrificante malattia che l’ha debilitata per anni.

C’è grande tristezza in queste ore a Civitanova Alta, cittadina in provincia di Macerata in cui nelle scorse ore si è spenta Serena Mercuri. La ragazza era affetta da una tremenda malattia contro la quale ha lottato con tutte le sue forze negli ultimi anni, ma che alla fine ha avuto la meglio. La giovane marchigiana aveva solamente 32 anni è si è spenta durante la notte nel letto della sua abitazione in via Roma.

La notizia della tragica scomparsa di Serena è stata comunicata via stampa e via social dalla sua famiglia. Durante la mattinata di oggi amici e parenti potranno recarsi nella Sala di commiato dell’Impresa Soft in via Roma, per porgere i propri omaggi ai familiari e l’ultimo saluto alla giovane. Di pomeriggio la salma sarà portata nella chiesa di San Savino per la cerimonia funebre. Terminato il funerale il corpo di Serene verrà portato al Cimitero di Civitanova Alta per la sepoltura.

Serena muore a 32 anni, chi era

Figlia di Aldo Mercuri, autista Atac entrato da poco in pensione, e di Onelia Svigna, Serena era figlia unica. Ragazza solare e sorridente, tre anni fa aveva cominciato a lavorare allo Shada (locale di Civitanova) come cameriera. Un mestiere che la ragazza svolgeva con passione ma che è stata costretta ad abbandonare proprio a causa dell’acuirsi della sua malattia. Le sue condizioni nell’ultimo periodo erano andare a deteriorarsi e purtroppo la notte scorsa se n’è andata.