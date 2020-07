Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, si sta godendo delle meritate vacanze dopo il lockdown. Appare bellissima sui social.

Romina Carrisi, la quartogenita della popolare coppia di cantanti Al Bano e Romina Power, ha viaggiato moltissimo in quest’ultimo periodo. Prima che il Paese entrasse in lockdown a causa della pandemia da Coronavirus, era volata ad Ibiza per passare un fine settimana con gli amici. Poi, è rimasta bloccata sull’isola per due mesi per colpa del Covid.

La giovane trentatrenne ha dovuto attendere la Fase 3 per poter fare finalmente ritorno in Italia. Da giugno è stata vista trascorrere del tempo a Roma e si è recata più volte a Napoli e Capri, come testimoniano le foto condivise sul suo profilo Instagram, che conta oltre 100 mila followers. E’ stato notato, però, come la ragazza nonostante i suoi spostamenti, non si sia ancora recata a ‘casa’ a Cellino San Marco dove vive il padre e i suoi fratelli. Sul web si specula se ci sia bufera in famiglia Carrisi, soprattutto perché è risaputo del forte legame tra Romina e Al Bano. Quando il cantante si separò dalla moglie, infatti, Romina Jr. decise di restare a vivere con il padre proprio in Puglia.

Visualizza questo post su Instagram Trova l’intruso 🦟 #Croazia Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi) in data: 12 Lug 2020 alle ore 3:56 PDT

Romina Carrisi stupenda in vacanza in Croazia

Da quando Romina Carrisi è finalmente riuscita a rientrare in Italia a giugno, sembra che sia stabilita nel suo appartamento di Roma e che non abbia ancora visto il padre Al Bano. Sua madre, invece, è venuta a trovarla nella capitale in occasione della sua partecipazione a Domenica In, ospite di Mara Venier. Romina si è mostrata poco fa su Instagram in costume e con dei grandi occhiali da sole che le coprono il viso, mentre è in vacanza in Croazia. Nella foto, appare anche un simpatico intruso: una zanzara che la sta pungendo su una spalla.

