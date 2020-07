Peppe Iodice, chi è: età, carriera, vita privata del comico di Made in Sud

Peppe Iodice è uno dei comici più conosciuti e amati del panorama televisivo italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Con la sua simpatia il suo talento Peppe Iodice si è affermato come uno dei comici più conosciuti e amati del panorama televisivo italiano, conquistando l’ammirazione di migliaia di persone. Da vero e proprio simbolo della simpatia partenopea è diventato un protagonista ormai irrinunciabile di Made in Sud. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Peppe Iodice

Peppe Iodice è nato a Napoli il 28 luglio del 1970, sotto il segno del Leone. Subito dopo essersi diplomato presso l’Accademia del Teatro diretta da Ernesto Calindri, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cabaret e del teatro comico napoletano. Nel 1996 ha vinto il premio assegnato al miglior artista della “Festa degli Sconosciuti” diretta da Teddy Reno, mentre nel 1997 ha trionfato al “Premio Charlot” di cabaret.

In tv Peppe Iodice ha poi preso parte al cast di Zelig off, Zelig Arcimboldi e, su La 7, al programma “Se stasera sono qui” della comica siciliana Teresa Mannino, altra veterana di Zelig. La sua esperienza televisiva ha gravitato anche attorno a Comedy Central grazie ai programmi Comedy tour Risollevante e Comedy on the beach 2014. Nel 2014 e nel 2015 ha inoltre fatto parte del cast di Colorado. Negli ultimi anni, però, Peppe Iodice si è fatto apprezzare soprattutto per la sua partecipazione al programma di successo di Rai 2 Made in Sud.

Nella vita privata di Peppe Iodice ci sono anche una splendida moglie, Elisa Caruso, e le sue amatissime figlie, Sofia (nata nel 2011) e Gloria (nata nel 2014). Sul loro conto, però, non si sa molto, essendo esterne al mondo dello spettacolo. Il comico, infine, si dice una persona pigra, “che avrebbe l’esigenza di un maggiordomo“, come ha svelto ai microfoni di YouReporter. “Mi sento un povero con il metabolismo da ricco, non ne posso più della gavetta!”.

