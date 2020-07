Naya Rivera scomparsa nel lago: “Abbiamo trovato un corpo”

Le ricerche della nota attrice Naya Rivera scomparsa nel lago Piru, in California, circa sei giorni fa, i soccorsi: “Abbiamo trovato un corpo”.

Un corpo è stato recuperato durante le ricerche di Naya Rivera, l’attrice nota per aver recitato in ‘Glee’, che è sparita in un lago della California. Le autorità devono ancora confermare formalmente che il corpo è quello della 33enne.

Hanno annunciato la notizia del ritrovamento di un corpo su Twitter, dicendo: ‘Stamattina è stato trovato un corpo nel lago Piru. Il recupero è in corso”. La Rivera è svanita mercoledì scorso nel lago Piru: si trovava col figlio di quattro anni Josey.

Trovato un corpo nel lago Piru: è di Naya Rivera?

Pare che la donna si sia suicidata, stando anche alla testimonianza del piccolo, che era stato trovato addormentato sull’imbarcazione da un altro natante che notò che la barca andava alla deriva. Le squadre di ricerca e salvataggio hanno trascorso gli ultimi sei giorni a cercare tracce dell’attrice nel lago. Hanno anche dovuto fare i conti con la scarsa visibilità e le dimensioni del lago.

Le ricerche sono state affinate nella giornata di oggi, dopo che è stato fatto un confronto con una foto che l’attrice avrebbe inviato a un parente 90 minuti prima che fosse rintracciata la barca, con dentro solo il piccolo Josey. Quindi i soccorsi hanno concentrato la loro ricerca su quella baia. L’attrice è cresciuta a 20 miglia dal lago Piru e ne aveva familiarità. Lo aveva considerato sempre come una sorta di rifugio, secondo quanto si apprende.