Novità importanti arrivano dagli organi di controllo della UEFA per quanto riguarda la questione del Manchester City e della squalifica dalla Champions League.

Il divieto di due anni del Manchester City dalla Champions League è stato ribaltato in appello dalla Court of Arbitration for Sport (CAS).

A febbraio, la Camera dei giudici indipendente dell’Ente per il controllo finanziario dei club (CFCB) della UEFA ha giudicato City colpevole di “sopravvalutare le entrate della sua sponsorizzazione nei suoi conti e nelle informazioni di pareggio presentate a Uefa tra il 2012 e il 2016”.

I risultati hanno anche rilevato che la City “non ha collaborato all’inchiesta” e ha stabilito che il club dovrebbe essere bandito dal calcio europeo per le prossime due stagioni e multato di € 30 milioni (£ 26,9 milioni).

In risposta, City ha affermato di non aver ricevuto un’udienza equa e ha presentato ricorso al CAS.

E alle 9:30 di lunedì mattina, è stato annunciato il verdetto dall’audizione di tre giorni tenutasi a giugno, con il CAS schierato con City.

Ora saranno autorizzati a giocare in Champions League e hanno visto la loro multa di € 30 milioni ridotta a soli € 10 milioni.