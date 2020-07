Kelly Preston è morta: l’annuncio straziante del marito John Travolta

John Travolta ha annunciato con profondo dolore la scomparsa della moglie: l’attrice Kelly Preston è deceduta a soli 57 anni.

Il messaggio è di quelli che strappa il cuore: “È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l’amore e il sostegno di tantissimi”. Queste sono le parole che John Travolta ha scelto per comunicare ai fan e agli amici che la sua “bellissima moglie” ha perso la battaglia contro il tumore al seno che ormai stava affrontando da diversi anni.

Leggi anche ->John Travolta | il ricordo social per il figlio morto | FOTO

Successivamente l’attore ha voluto ringraziare tutto il personale ed i medici che in questi anni hanno cercato di salvare la vita alla moglie. A queste persone John e la sua famiglia saranno eternamente grati, poiché grazie a loro ha potuto passare del tempo in più con la moglie. Successivamente comunica ai fan che i prenderà del tempo per stare insieme ai figli: “Mi prenderò un po’ di tempo per esserci per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentite per un po’”.

Leggi anche ->John Travolta, chi è: età, carriera, vita privata del famoso attore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI