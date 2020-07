Kelly Preston, chi era: età, vita privata e carriera dell’attrice

Kelly Preston è deceduta nelle scorse ore, scopriamo chi era: età, vita privata e carriera dell’attrice americana nata ad Honolulu.

La tragica notizia della scomparsa di Kelly Preston è stata annunciata dal marito John Travolta. Nel commovente messaggio d’addio alla consorte, John ha voluto ringraziare i medici per l’impegno profuso in questi due anni al fine di salvarle la vita. Molti infatti non sapranno che l’attrice statunitense era affetta da cancro ed era in cura da tempo.

Oltre al noto marito, Kelly lascia anche due figli Ella Blue e Benjamin. Proprio a loro ha dichiarato di volersi dedicare nelle prossime settimane John Travolta. L’attore, infatti, si è scusato in anticipo con i fan poiché nelle prossime settimane non sarà attivo sui social e non risponderà alle loro domande. Tuttavia ha promesso che quando avrà tempo e voglia sarà felice di leggere i loro messaggi di cordoglio e stima, dai quali è sicuro che riuscirà a trarre forza e conforto.

Chi era Kelly Preston

Nata il 13 ottobre del 1962 ad Honolulu (Hawaii), Kelly Preston era figlia di un bracciante agricolo, morto quando lei aveva appena 3 anni. La madre Linda si è risposata pochi anni dopo e l’attrice è crescita insieme a lei ed al patrigno. A soli 16 anni viene notata da un fotografo in spiaggia, il quale le comincia a procurare lavori come fotomodella e come attrice nelle pubblicità. Proprio questi piccoli ruoli la convincono a tentare una carriera come attrice, sogno che si concretizza quando era poco più che ventenne.

Il film di debutto è ‘Dieci minuti a Mezzanotte’ uscito nelle sale nel 1983. Ne seguiranno molti altri come ‘Twins‘ con Danny De Vito e Arnold Schwarzenegger, ‘The American Experts‘ con John Travolta, il divertente ‘Weekend con il morto’ o lo splendido ‘Jerry Mcguire’ con Tom Cruise. La sua carriera ha subito uno stop nel 2010, dopo la morte del figlio primogenito Jett.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1986 si è sposata con l’attore Kevin Gage, ma il matrimonio è finito due anni dopo. Nel 1989 è stata coinvolta in una relazione sentimentale con Charlie Sheen. Finita la relazione con l’attore si è messa con John Travolta ed ha trovato la stabilità sentimentale. I due si sono sposati nel 1991 e hanno avuto 3 figli, uno dei quali morto tragicamente nel 2009.