Inter Torino Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Inter e Torino chiude la giornata 32 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 21-45 di oggi 13 luglio 2020 il match valido per la 32esima giornata di Serie A TIM che vede di fronte l’Inter e il Torino, due squadre che hanno obiettivi diametralmente opposti in questo campionato.

I padroni di casa, infatti, lottano in zona Champions e con una vittoria aggancerebbero al secondo posto una Lazio reduce da tre sconfitte consecutive, gli ospiti cercano invece ancora punti in chiave salvezza.

Inter Torino: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

I precedenti tra le due squadre sono in tutto 151, con l’Inter in netto vantaggio per 66 successi contro i 36 granata, completano il quadro anche 49 pareggi. All’andata, finì tre a zero e i nerazzurri posero fine anche a un periodo difficile, con relativa crisi di risultati. Antonio Conte col Torino ha fatto 5 vittorie su 5 da allenatore.

Inter Torino, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Conte e Longo stanno completando le scelte in vista di questa sera. Incognite Lukaku ed Eriksen nell’Inter. Queste le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.