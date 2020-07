Il giovane Montalbano, Serena Iansiti: chi è Stella Parenti nella fiction

Chi è Serena Iansiti, l’attrice che interpreta Stella Parenti in un episodio della fiction Il giovane Montalbano: carriera e curiosità.

Napoletana di nascita, classe 1985, Serena Iansiti è nota per aver interpretato il ruolo di Stella Parenti nell’episodio della seconda stagione della fiction Il giovane Montalbano dal titolo L’uomo che andava appresso ai funerali.

Cresciuta a Latina, la giovane attrice italiana ha frequentato come molti attori della sua generazione il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Nel 2001, è nel cast del suo primo spettacolo teatrale, tratto da un’opera di Stefano Benni, ma è nel 2007 che diventa nota al grande pubblico.

Cosa sapere sull’attrice Serena Iansiti

Infatti, in quell’anno entra nel cast di CentoVetrine, dove ricopre il ruolo di Lavinia Grimani. La ritroviamo quindi nel cast di diverse produzioni italiane e internazionali, in particolare in film per la televisione. Intanto, nella quarta stagione della serie televisiva Squadra antimafia – Palermo oggi interpreta il ruolo di Ilaria Abate. Sul set della serie tv conosce il collega Paolo Pierobon.

I due si legano sentimentalmente e stanno insieme ben sei anni: la loro relazione termina nel 2018. Diverse altre sono le sue esperienze nella grande fiction italiana: in particolare, interpreta I segreti di Borgo Larici e quindi Le tre rose di Eva. Il suo esordio in un film italiano è nel 2017: è nel cast di Non c’è campo, per la regia di Federico Moccia.