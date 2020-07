Grande Fratello Vip: un noto prete nella Casa, chi è – VIDEO

Un noto prete nella Casa del Grande Fratello Vip: chi è il sacerdote don Alberto Ravagnani, noto Youtuber, cosa sappiamo di lui.

Novità importante in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Anche quest’anno, ben saldo al comando della trasmissione serale, ci sarà Alfonso Signorini, il direttore del settimanale ‘Chi’.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, nuova indiscrezione su Asia Argento – VIDEO

Tante sono le ipotesi su chi potrebbe esserci nella prossima edizione del reality show più famoso d’Italia, che nella sua versione Vip ha ancora un grande riscontro a livello di pubblico. La novità assoluta potrebbe essere rappresentata dalla presenza di un sacerdote, don Alberto Ravagnani.

Leggi anche –> Don Alberto Ravagnani: chi è il giovane prete Youtuber

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Parroco di San Michele Arcangelo di Busto Arsizio, in provincia di Varese, don Alberto è noto come prete Youtuber. La sua ‘attività’ nasce durante il lockdown per il Coronavirus, come egli stesso ha raccontato a ‘Famiglia Cristiana’: “Prima dell’isolamento per il virus non avevo neppure un canale YouTube. Poi, mi sono accorto che la mia missione era continuare a interagire con le centinaia di ragazzi del quartiere”. Se il giovane sacerdote entrasse nella Casa più famosa d’Italia sarebbe un caso unico.