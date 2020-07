Granada Real Madrid LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Granada e Real Madrid è valida per la giornata 36 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Un rush finale che potrebbe riservare molte sorprese quello di LaLiga Santander, la massima divisione spagnola che vede una lotta a due per lo scudetto che è ormai un ‘clasico’, ovvero tra Real Madrid e Barcellona.

I catalani sabato hanno battuto di misura il Valladolid e si sono portati a meno uno dalla vetta, ma con una partita in più. Oggi dunque i blancos devono vincere a Granada, per poi giocarsi il primo match ball in casa contro il Villareal. Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Granada Real Madrid: come vederla in streaming e in diretta tv

La partita di questa sera alle 22 ora italiana allo stadio Nuevo Los Carmenes di Granada tra padroni di casa e squadra madrilena è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato.

Le due squadre sono divise da 30 punti e sicuramente la voglia di vincere del Real Madrid è maggiore, anche perché poi basterebbe una vittoria in una delle prossime due partite per avere la certezza matematica dello scudetto. Ma il Granada, che è a metà classifica, probabilmente non concederà nulla agli ospiti.

Granada Real Madrid in diretta: le formazioni di questa sera

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro di questa sera:

GRANADA (3-4-2-1): Rui Silva; Domingos Duarte, German Sanchez, Martinez; Carlos Neva, Eteki, Yangel Herrera, Victor Diaz; Machis, Puertas; Carlos Fernandez.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric (o Valverde), Asensio (o Isco); Vinicius, Benzema.