L’attore napoletano Francesco Albanese è uno dei nomi di punta di Made in Sud. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Attore e comico di professione, con un amore viscerale per il teatro, Francesco Albanese fa anche parte del cast fisso di Made in Sud, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, dove si è fatto apprezzare per la sua ironia e la sua simpatia. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Francesco Albanese

Francesco Albanese è nato a Napoli il 23 novembre 1975, sotto il segno del Sagittario. Fin da piccolo si è sentito portato per il mondo dello spettacolo, e ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione al fianco di Alessandro Siani e di Peppe Laurato, con cui ha dato vita a un vero e proprio trio che è approdato anche a Tunnel Cabaret, laboratorio tenuto da Nando Mormone. La collaborazione con Siani, in particolare, è andata avanti molto a lungo: i due hanno fatto coppia fissa anche su Telegaribaldi, dove si sono presentati con il nome di Tatore e Checco Lecco, e a teatro in alcuni spettacoli come Fiesta e Tutti bravi (di cui il Nostro è stato anche autore). Nel 2006 Francesco Albanese ha debuttato al cinema prendendo parte alla pellicola Ti lascio perché ti amo troppo, seguita da altri film di successo, e nel 2015 ha deciso di cimentarsi come regista con Ci devo pensare.

Per quanto riguarda la vita privata, non sappiamo se Francesco Albanese sia fidanzato o sposato, dal momento che l’attore non ama parlare di queste cose pubblicamente. Anche sui social, e in particolar modo su Instagram, non posta mai foto “compromettenti” in compagnia femminile. Insomma, potrebbe essere single e in cerca dell’anima gemella o già legato a qualcuno. Per il resto, Francesco Albanese ama tantissimo anche lo sport e dedica diverse ore al giorno alla palestra, e gli piace molto anche viaggiare, sebbene non riesca a stare troppo a lungo lontano dalla sua Napoli.

