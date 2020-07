Eleonora Rocchini si sfoga contro Chiara Biasi: risponde alle frecciatine

Sui social c’è stata una nuova battaglia tra Eleonora Rocchini e Chiara Biasi. Le due non sono affatto in buoni rapporti e si sono scontrate più volte su Instagram.

Su Instagram arriva un nuovo scontro social tra Chiara Biasi ed Eleonora Rocchini. Le due non sono in buoni rapporti e già in passato hanno discusso sui social. Uno tra i primi scontri c’è stato quando Oscar Branzani lasciò Uomini e Donne per Eleonora, provocando forti gelosie in Chiara Biasi che, in passato, è stata legata all’ex tronista.

Chiara Biasi fa parte del passato di Branzani da prima della sua partecipazione a Uomini e Donne. Se tra Eleonora ed Oscar non è regnato il sereno per un po’ di tempo, i due adesso sembrano essere tornati insieme ed essere felici. La polemica tra le due influencer, però, sembra essere generata da altro in questi giorni, ossia un tatuaggio. La Rocchini si è fatta da poco un nuovo tattoo con un serpente che parte dalla caviglia e finisce sul piede ed ha generato non poche polemiche. Chiara Biasi, infatti, ha notato una certa somiglianza con il serpente che anche lei ha tatuato sul piede e quello della ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. “Ma vi stanno retribuendo (almeno) per tatuarvi tutte il serpente al piede ora? Spiegatemi!“, scrive Chiara sui social. I fan di Eleonora ci hanno messo poco a capire a chi si riferisse la influencer.

Le dure parole di Eleonora Rocchini contro Chiara Biasi

Eleonora Rocchini si è sfogata duramente su Instagram: “Non tutti fanno le cose SOLO per essere pagati, c’è gente che si alza dal letto anche se non gli danno 45 mila euro“, ha commentato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha proseguito: “Battuta di me..a la tua. Facevi prima a taggarmi, che le frecciatine sono per le 12enni“. Un duro commento rivolto alla Biasi, ancora in attesa di risposta.

