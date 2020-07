Coronavirus 13 luglio: numeri ancora alti in Lombardia

L’aggiornamento dei dati Regione per Regione della pandemia di Coronavirus, il contagio al 13 luglio: numeri ancora alti in Lombardia.

In questi giorni, da un lato preoccupa l’esplodere di focolai, soprattutto legati ai rientri dall’estero. Ma non è questa l’unica nota dolente per quello che riguarda il contagio da Coronavirus in Italia. I numeri sono ancora alti e lo sono soprattutto in Lombardia.

Ancora di poco sopra i 13mila il numero degli attualmente positivi nel nostro Paese: il 93,6% di questi è in isolamento domiciliare. Sono poi 65 i pazienti curati e attualmente in terapia intensiva: sono concentrati in sei Regioni e quasi la metà è in Lombardia.

Dati Regione per Regione Coronavirus 13 luglio

Complessivamente i nuovi contagi calano da 234 a 169, ovvero 65 in meno, mentre i morti salgono da nove a 13. Ancora una volta, il dato più preoccupante è quello della Lombardia: qui si concentrano 94 dei 169 nuovi contagi, pari al 55,6%. Ancora più netto il dato se si considerano i decessi: 9 su 13, ovvero il 69,2%. Al secondo posto per numero di contagi c’è il Lazio, con 24 nuovi positivi, quasi tutti provenienti dall’estero, poi l’Emilia Romagna che dai 71 nuovi positivi di ieri passa ai 18 di oggi.

Sono solo queste tre le Regioni a doppia cifra, mentre si sono registrati zero nuovi contagi in Puglia, Calabria, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta. I decessi sono concentrati in appena quattro Regioni: oggi uno se ne conta in Puglia, così come in Abruzzo, dove anche ieri era stato registrato un morto.