Adriana Volpe attaccata dai fan: “Chi le credeva ha smesso di farlo”

Adriana Volpe si mostra disinvolta e allegra in un video sui social e viene attaccata da alcuni fan che non credono alla sua felicità: ecco cos’ha risposto.

Tutti gli amanti del gossip e gli appassionati del Grande Fratello hanno sicuramente saputo delle traversie passate da Adriana Volpe negli ultimi mesi. La conduttrice, infatti, ha dovuto lasciare il programma prima della fine per via di problemi familiari: il suocero è deceduto a causa del coronavirus. La tragedia ha sconvolto la serenità della famiglia che si è momentaneamente allontanata.

La stessa Adriana Volpe ha ammesso che c’è stato un periodo di riflessione tra lei ed il marito. Pare infatti che Roberto non abbia apprezzato il comportamento tenuto dalla moglie al Grande Fratello e ne sia nata qualche incomprensione. Tuttavia la stessa conduttrice ha spiegato che con il passare del tempo la mini crisi è rientrata ed ora i due sono tornati affiatati come prima.

Adriana Volpe replica alle accuse dei fan

Visualizza questo post su Instagram Quando sei #wild nell’anima 😘#noonelikeyou #libertà #egioiasia @caneva_officialpage Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 11 Lug 2020 alle ore 5:45 PDT

Nelle scorse ore Adriana si è concessa qualche ora di relax e divertimento in un’acquapark. La conduttrice si è mostrata in breve video postato su Instagram in cui ride e balla. In molti si sono limitati a farle i complimenti per il fisico perfetto, evidenziato dal costume intero che portava, ma altri hanno ritenuto che quella scena fosse costruita a tavolino e falsa.

Un utente in particolar modo scrive: “È tutta una finzione, si vede lontano un miglio che non è serena”. Un altro aggiunge: “Parlava sempre di famiglia ma si mostra sempre sola sui social. Chi le ha creduto ha smesso di crederle”. Stanca di queste illazioni, Adriana Volpe ha messo a tacere tutti scrivendo: “Fattene una ragione, io sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita. Essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia anche per te”.