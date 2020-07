Vanessa Incontrada in lacrime: le forti parole contro il body shaming

Vanessa Incontrada ha dovuto nell’ultimo periodo combattere contro il body shaming. Ricordiamo allora insieme il suo monologo “La perfezione non esiste”.

È andata in onda per la seconda volta, sabato 27 Giugno, la replica di “20 anni che siamo italiani“. Lo show, condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada su Rai1, è stato trasmesso per la prima volta a Dicembre dello scorso anno.

Leggi anche->Dramma Vanessa Incontrada: difficile da sopportare, va avanti da anni

Nel cuore del pubblico è senza dubbio rimasto impresso il monologo di Vanessa contro il body shaming. Questo è un tema molto delicato per la donna. Negli ultimi tempi, infatti, è stata vittima di critiche e giudizi riguardanti il proprio aspetto fisico.

Leggi anche->Vanessa Incontrada, tragica gaffe nel video su Instagram: ecco cos’ha fatto

“La perfezione non esiste“, è questo il titolo del monologo recitato dall’Incontrada di fronte alle telecamere di tutta Italia. Il tema toccato è per la bellissima donna molto più personale di quello che sembra. Affrontato a testa alta ed eseguito con estrema professionalità, il discorso si conclude con le lacrime della presentatrice. Scopriamo insieme le sue parole.

Leggi anche->Al Bano avverte: “Fate attenzione a Vanessa Incontrada”

“Io volevo diventare ciò che non sono, tutti mi volevano diversa. Ma tutti chi?” recita la donna in onda su Rai1. “Ho perso tempo a cercare di essere giusta dimenticandomi di essere felice.” Poi ha continuato: “Adesso riesco a sorridere ma non è stato sempre così, perché a volte le critiche feriscono, partono da un cellulare e arrivano diritte allo stomaco.”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vanessa Incontrada: “La perfezione non esiste”

Dopo l’ultima gravidanza, Vanessa Incontrada è stata frequentemente vittima di body shaming. Il bersaglio principale sono state le sue curve generose, criticate da diversi utenti soprattutto sul web. “La perfezione non esiste, conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi allo specchio. Io sono molto orgogliosa di quello che vedo.” ha dichiarato durante il suo monologo. Al pronunciare le ultime frasi, Vanessa non è riuscita a trattenere le lacrime. “L’importante è circondarsi di persone che ci vogliono bene per quello che siamo e ci spingono ad essere noi stessi perché tanto nella vita la perfezione non esiste.”