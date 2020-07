Vaccino Covid-19: potrebbe essere pronto entro il prossimo anno

Tutto il mondo rimane con le dita incrociate. Se gli studi avranno successo, entro un anno potremmo finalmente avere il tanto atteso vaccino per il Covid.

Si parla di un’attesa di circa un anno per avere finalmente tra le mani il vaccino Covid-19. Nel caso in cui gli studi dovessero avere successo, potremmo finalmente festeggiare e dichiarare finito questo difficile ed interminabile periodo di pandemia mondiale da Coronavirus.

La notizia arriva dal Regno Unito. Il professor Robin Shattock, ricercatore leader degli studi in corso, è attualmente a capo di un team di ricerca all’Imperial College di Londra. Secondo la sua opinione, un vaccino potrebbe essere pronto da qui ad un anno. Inoltre il farmaco è già stato iniettato in 15 volontari, e presto ne saranno testati altri 300.

Se gli studi dovessero andare per il verso giusto, un vaccino per il Coronavirus potrebbe essere pronto tra circa un anno. Secondo Shattock si riuscirebbe ad avere una quantità di farmaco sufficiente per ogni persona del Regno Unito. In un’intervista andata in onda su Sky News, il professore ha dichiarato: “Prevediamo che, se tutto andrà veramente bene, otterremo una risposta sul fatto che funzionerà agli inizi del prossimo anno.”

I notiziari parlano di 15 volontari i quali hanno già ricevuto l’iniezione di prova. Questi tenderanno ad aumentare fino ad arrivare a circa 200/300 nuove persone. “Se avete bisogno di una quantità di immunità minima, suppongo che la maggior parte dei vaccini in fase di sviluppo funzionerà effettivamente.” ha detto Shattock nel programma. “Ma se necessitate di una forte risposta immunitaria o di una quantità particolare di immunità, vedremo molti dei candidati farsi da parte.”

Vaccino per il Covid-19: diverse speranze per il futuro

Il professor Robin Shattock spera che lo sviluppo del proprio farmaco possa portare a risultati notevoli entro il prossimo anno. “Noi speriamo di essere il candidato, uno dei candidati, ad avere successo.” ha dichiarato l’uomo. Quello di Shattock infatti non è l’unico studio ad essere in corso. Un altro vaccino è in fase di sperimentazione all’università di Oxford. Gli sforzi combinati da parte di entrambe le equipe di studiosi potrebbero finalmente portare ad una svolta.