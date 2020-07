Stasera in tv | Tower Heist – Colpo ad alto livello: trama e curiosità

Tower Heist – Colpo ad alto livello, è un film del 2011 con Eddie Murphy e Ben Stille, trasmesso questa sera su Italia 1. Scopriamo insieme la trama.

Tower Heist – Colpo ad alto livello, è un film del 2011 diretto da Brett Ratner. Costruita come una thriller comedy, la pellicola basa molto del suo potenziale sulle spalle di due grandi protagonisti: Ben Stiller ed Eddie Murphy. Ma approfondiamo la trama del film.

Tower Heist – Colpo ad alto livello, trama e curiosità sul film

La storia racconta le gesta di Josh Kovacs (Ben Stiller), manager del lussuoso grattacelo chiamato la Torre. Josh scopre che il fondo pensionistico di tutti i dipendenti, gestito dal presidente del grattacelo Arthur Shaw, è improvvisamente sparito. Accusato per frode, Shaw viene arrestato e tutti i dipendenti vengono licenziati. Il manager decide di trovare un modo per salvare i suoi ex-colleghi e decide di rivolgersi ad un noto truffatore, Slide (Eddie Murphy), che lo aiuterà ad intrufolarsi nel grattacielo dove lavorava per arrivare sino all’attico, dove pensa siano nascosti i soldi scomparsi. In cima al palazzo farà delle incredibili scoperte.

Le curiosità

Nel cast ci sono anche giovani stelle del cinema come Casey Affleck e Michael Peña. Il film ha riscosso un discreto successo di pubblico e di critica. La pellicola segna infatti il ritorno di Eddie Murphy sul grande schermo, dopo un periodo di distaccamento dove si era dedicato più alla sua vita privata. Il film è stato girato in parte nella Trump Tower, set che fu usato anche per il secondo capitolo di Mamma ho perso l’aereo. Il presidente degli stati uniti è sempre stato molto disponibile per quanto riguarda le sue proprietà, utilizzate dagli studi cinematografici per la loro maestosità.