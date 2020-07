Tiziano Ferro, l’annuncio: “Mio marito vuole un figlio”

Il futuro di Tiziano Ferro sembra già scritto. Il cantante 40enne desidera avere un figlio insieme al marito Victor Allen con i due che si sono sposati nel 2019

Tiziano Ferro è diventato davvero un punto di riferimento non solo per la musica. Il cantante 40enne è sposato dal 2019 con Victor Allen dopo tre anni di fidanzamento. Lo stesso Ferro ha svelato la volontà di avere un figlio insieme a suo marito come ha svelato ai microfoni de “La Repubblica“: “In questo momento Victor vuole ancora di più un figlio, visto che sta arrivando a 55 anni”. Da un anno vive a Los Angeles: “La situazione qui in America è più facile e ci sono diverse soluzioni. Proprio come il “fostering”, ossia la possibilità che ti puoi occupare di un bimbo per un certo tempo: non c’è bisogno di una vera e propria adozione”.

Tiziano Ferro, il progetto per il futuro insieme a Victor

In una vecchia intervista ai microfoni di Vanity Fair lo stesso Ferro ha rivelato alcune curiosità prima del matrimonio con Victor: “Frequento incontri per aspiranti genitori, c’è razionalità da mettere in questo progetto. Se riesci così a superare la burocrazia, il figlio lo vuoi per davvero. Vorrei un bambino anche se sono al momento solo. Spero però di trovare presto una persona con cui condividere questo sogno”. Infine, aveva svelato: “Più sto negli Usa, frequentando anche genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale e scopro come funziona la realtà”. Un sogno condiviso con la sua dolce metà Victor.