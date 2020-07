Temptation Island, scoppia lo scandalo: coinvolto anche Filippo Bisciglia

Ancora polemiche davvero importanti per la nuova edizione di Temptation Island: ecco tutti i motivi che riguardano da vicino anche il conduttore Filippo Bisciglia

Indiscrezioni davvero clamorose per quanto riguarda la nuova edizione di Temptation Island. Già fin dalle prime puntate ci sono stati numerosi litigi tra le coppie con filmati compromettenti. Nelle ultime ore è stata lanciata così una nuova provocazione per chi sta partecipando attualmente alla nuova edizione al programma di Canale5. Nel 2017 Dagospia, inoltre, aveva svelato i compensi dei partecipanti a Temptation. Il contratto prevedeva 1800 euro per due settimane nel programma per un massimo di 21 giorni. Le coppie possono anche decidere di abbandonare prima con il falò di confronto salutando tutti improvvisamente. Inoltre, le coppie possono godere di tre settimane all inclusive in un resort davvero fantastico in Sardegna.

Temptation Island, il motivo dello scandalo

Secondo le indiscrezioni lanciate da “Xoxo_socialgossip” sul profilo Instagram dai social di Ciavy e Anna sono così uscite delle foto che fanno davvero riflettere anche per il prosieguo del programma. Da una parte vediamo lo stesso Ciavy che è amico di Daniele Schiavon, ex di Giulia Quattrociocche; mentre dall’altra vediamo come dal profilo di Anna c’è una foto proprio in compagnia del conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia. Novità clamorose per quanto riguarda la nuova edizione del programma di Canale5 che sta regalando succose indiscrezioni per le varie coppie concorrenti.