Temptation Island, Ciavy e Valeria si sono lasciati, le prime indiscrezioni sulla coppia. In attesa del terzo appuntamento con il seguitissimo programma televisivo, le anticipazioni su una delle coppie protagoniste di questa edizione.





E’ iniziato da sole due puntate, eppure il programma televisivo di Canale 5 già appassiona gli spettatori più affezionati. Questo attraverso le vicende legate ai rapporti sentimentali delle sei coppie protagoniste di questa edizione e pronte a mettere in gioco i propri sentimenti nel corso dello show.

Leggi anche –> Temptation Island, scoppia lo scandalo: coinvolto anche Filippo Bisciglia

Potrebbe interessarti anche –> Temptation Island, Sofia e Alessandro sorprendono tutti e tornano a casa insieme

Leggi anche –> Temptation Island, Valeria al tentatore Alessandro: “Mi porti a letto?”

Temptation Island, Ciavy e Valeria si sono lasciati, tutto quello che c’è da sapere sulla rottura della loro relazione

La partecipazione al programma televisivo di Canale 5, in onda in queste settimane in prima serata, sarebbe stata decisiva per il loro rapporto sentimentale. La relazione tra Ciavy, ovvero Andrea Maliokapis, e Valeria Liberati sarebbe finita proprio a seguito della loro partecipazione alla trasmissione. La rivelazione è stata diffusa in rete dal blog Vicolo delle News.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vedremo solamente a partire dalle prossime puntate del programma se questa anticipazione sarà o meno confermata. Certo potrebbe far riflettere in favore di questa ipotesi il contatto molto ravvicinato che Valeria sta avendo durante queste prime puntate con il tentatore Alessandro Basciano. Secondo quanto rivelato dalla fonte citata, attualmente con quest’ultimo ci sarebbe solamente un contatto da parte di Valeria ma non una relazione avviata.

Ciavy, Valeria e la loro relazione saranno probabilmente i protagonisti della terza puntata del programma televisivo. Il falò di confronto potrebbe infatti coinvolgere proprio i due giovani, dopo quanto avvenuto con Alessandro e Sofia durante la scorsa puntata. La coppia durante il falò è riuscita infatti a trovare un punto d’incontro, decidendo di tornare a casa insieme. Succederà il contrario invece a Ciavy e Valeria? Ancora pochissimo e lo scopriremo.

Una puntata la prossima che si rivela ricca di sorprese anche in relazione ad un’altra coppia, ovvero quella composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Sembra infatti che all’ex giocatore non piacciano alcuni atteggiamenti della sua fidanzata e anche tra loro si manifesteranno le prime tensioni. Staremo a vedere se anche nel loro caso queste diventeranno decisive per il futuro del loro rapporto.