Stasera in tv film – Non dirlo al mio capo: cast e episodi di oggi, 12 luglio

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1, riguardano l’ultimo episodio della prima stagione, in onda oggi, 12 luglio

La serie televisiva Non dirlo al mio capo, in 6 puntate, vede nel ruolo di protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. L’undicesimo e il dodicesimo episodio, che rappresentano il finale di stagione, saranno in onda oggi, 12 luglio, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Scopriamo insieme la trama della fiction.

Non dirlo al mio capo, stagione 1, trama

Lisa Marcelli, vedova con figli, è costretta a tornare a lavoro per mantenere la famiglia dopo essere stata tanti anni lontana dalla pratica legale. L’occasione si presenta quando Lisa ottiene un posto presso lo studio dell’avvocato Enrico Vinci.

Per farlo, però, mente sulla sua vita privata, dicendo al cinico avvocato Vinci di essere una donna single e senza figli.

Stasera le ultime due puntate della prima stagione intitolate, rispettivamente, Occhio per occhio, cuore per cuore e A carte scoperte.

Episodio 11, Occhio per occhio, cuore per cuore

Lisa ha estinto l’ipoteca sulla casa con i soldi incassati dall’assicurazione sulla vita di Alberto quando Virginia bussa alla sua porta. La donna racconta di essere stata l’amante di suo marito e di aver avuto con lui un figlio. Virginia chiede quindi a Luisa di ridarle il denaro prestato ad Alberto quando era ancora in vita attingendo da quello ricevuto dall’assicurazione. La notizia sconvolge Lisa, ma anche Enrico, inizia a indagare sulla veridicità del racconto di Virginia.

Nel frattempo, Lisa ha lasciato Fabrizio senza però farne parola dell’accaduto all’avvocato. Il padre di Enrico, Giusto Vinci, è in fin di vita e sarà proprio la praticante ad accompagnare il suo capo a dargli l’ultimo saluto.

Irrimediabilmente diversi, eppure sempre più vicini, Lisa ed Enrico non riusciranno a sfuggirsi ancora a lungo…

Non dirlo al mio capo, cast completo:

Vanessa Incontrada (Lisa Marcelli)

Lino Guanciale (Enrico Vinci)

Chiara Francini (Assuntina Capotondi/Perla Cercilli)

Giorgia Surina (Marta Castelli)

Gianmarco Saurino (Massimo Altieri)

Aurora Ruffino (Cassandra Reggiani)

Sara Zanier (Nina Valentini)

Saul Nanni (Romeo Ruggeri)

Ludovica Coscione (Mia Marcelli)

Davide Pugliese (Giuseppe Marcelli)

Antonio Gerardi (Rocco Tancredi)

Beatrice Vendramin (Aurora Luchetti)

Andrea Bosca (Fabrizio Del Corso)

