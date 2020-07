Stasera in tv film | La spia russa: trailer e trama del film di oggi, 12 luglio

La spia russa, film del 2016 scritto e diretto da Shamim Sarif, è la trasposizione cinematografica del suo romanzo omonimo: tutte le anticipazioni sulla pellicola in onda oggi, 12 luglio

Dal suo romanzo intitolato Despite the Falling Snow, pubblicato nel 2004, lo scrittore e regista Shamim Sarif ha tratto un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2016. La pellicola andrà in onda oggi su Rai 3 alle ore 21.20, scopriamone insieme la trama.

La spia russa, trama

Le grandi purghe staliniane, repressione di massa verificatasi nell’URSS durante la seconda metà degli anni ‘30, venne ordita con l’intento di epurare il partito comunista da presunti cospiratori. Finirono nel mirino del regime, che attuò contro di loro procedimenti giudiziari sommari, anche semplici cittadini ritenuti ostili al partito. Fra questi vengono fatti scomparire i genitori di Katya, la quale si ritrova sola in giovane età. Più tardi, durante la guerra fredda, la ragazza decide di vendicarsi e per farlo si finge una convinta attivista comunista, quando, in realtà, ha preso contatti con gli acerrimi nemici americani.

Nel ruolo di spia, per intercessione del suo amico Misha, mosso dallo stesso disprezzo verso il regime, Katya conosce Sasha. L’uomo è insignito di un’alta carica e, come era nei piani, si innamora perdutamente di Katya e le chiede di sposarlo.

Katya cade vittima del suo stesso inganno perché si innamora realmente di suo marito, tanto da decidere di svelarle la sua missione. I due decidono quindi di fuggire insieme in America, tuttavia poco prima della partenza Katya scompare misteriosamente…

La spia russa, cast del film:

Rebecca Ferguson (Katya Grinkova / Lauren Grinkova

Sam Reid (Alexander Sasha Ivanov, giovane)

Ivanov, giovane) Charles Dance (Alexander Sasha Ivanov, anziano)

Ivanov, anziano) Oliver Jackson-Cohen (Mikhail Misha Ardonov, giovane)

Ardonov, giovane) Anthony Head (Mikhail Misha Ardonov, anziano)

Ardonov, anziano) Antje Traue (Marina Rinskaya)

Thure Lindhardt (Dmitri Rinsky)

Miloš Timotijević (Primo uomo)

La spia russa, trailer originale

