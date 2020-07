Ancora diversi attacchi per Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che è sbarcata nelle ultime ore a Formentera: la critica dei follower

Ancora un attacco sui social per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis è volata a Formentera come succede tutte le estate: “Finalmente”, il suo commento dopo la pandemia Coronavirus. Ma i migliaia di followers hanno subito attaccato clamorosamente la donna con alcuni commenti del genere: “Dovevi privilegiare l’Italia quest’anno…”. Un altro ancora ha commentato: “Sarebbe stato meglio fare le vacanze in casa nostra… Le critiche se le cerca. Comincio ad aver il dubbio che lo faccia di proposito… O sbaglio?”.

Sonia Bruganelli a Formentera, quante critiche

Ma non sono finiti qui gli attacchi: “Quest’anno potevi pubblicizzare la nostra bella Italia”. Critiche a non finire per Sonia, che ha subito risposto attraverso un filmato pubblicato sul suo profilo Instagram: “Trascorreremo soltanto qualche giorno, ad agosto staremo in Sardegna. Ma qui a Formentera ci sono tanti ristoratori italiani che hanno diritto di riprendere le attività come quelli che lavorano in Italia. Ogni sera vi farò conoscere la storia di uno di loro”.