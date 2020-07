Oggi in tv – Il meglio di Domenica In, ospiti del 12 luglio

Oggi in tv – Il meglio di Domenica In, ospiti del 12...

Nuovo appuntamento oggi, domenica 12 luglio 2020, con il meglio di Domenica in in onda su RaiUno a partire dalle 14: ecco gli ospiti della puntata speciale

Da qualche settimana è terminata una nuova stagione di Domenica In. E così a partire da luglio stanno andando in onda le repliche su RaiUno con “Il meglio di Domenica In” a partire dalle 14 con interviste dell’ultima stagione. Oggi, domenica 12 luglio, ci saranno nuove anticipazioni ed ospiti davvero illustri per un collage davvero incredibile. Padrone di casa è la solita conduttrice Mara Venier che ha incontrato i migliori personaggi della tv e del cinema.

Oggi in tv – Il meglio di Domenica In, ospiti

E così nella replica di oggi ci saranno ospiti davvero importanti come il cantante Tiziano Ferro, la conduttrice Iva Zanicchi, l’attore Giorgio Panariello e, infine, il cantante Mika. Lo stesso Ferro si è confessato ai microfoni di Mara Venier parlando, in particolar modo del suo passato: “La musica mi ha salvato da quel degrado. ma ha accompagnato ogni giorno. I miei amici giocavano a calcio, io ero grasso e pensavo a comprare i dischi”. E così poi è arrivato un successo che sembrava insperato. Appuntamento da non perdere oggi, domenica 12 luglio, con il meglio di Domenica In su RaiUno a partire dalle 14.