Naya Rivera, la polizia esclude la pista del suicidio: ecco perché

I poliziotti che stanno indagando sulla scomparsa di Naya Rivera si sono convinti che l’attrice non si sia suicidata dopo aver parlato con il figlio, 4 anni, del “tragico incidente”.

La Polizia non crede che Naya Rivera si sia suicidata dopo aver ascoltato ciò che suo figlio di quattro anni ha avuto da dire sulla sua scomparsa. Parlando con Josey, infatti, gli inquirenti non hanno trovato assolutamente alcuna prova a sostegno dell’ipotesi secondo cui la star di Glee possa essersi tolta la vita. Rivera è sparita sul lago Piru in California durante un giro in una barca a noleggio proprio con suo figlio.

La verità sulla morte di Naya Rivera

Della 33enne non si hanno più tracce ormai da giorni e le speranza di ritrovarla in vita sono di fatto nulle. Gli agenti non hanno più quasi alcun dubbio che si sia trattato di un tragico incidente. Il sergente Kevin Donoghue dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura ha dichiarato a People: “Abbiamo interrogato suo figlio e non abbiamo rilevato nulla che possa suggerire l’ipotesi di un suicidio. Tutti gli elementi raccolti finora portano a pensare a un incidente in acqua. Ma è impossibile stabilire con assoluta certezza cosa sia accaduto. Semplicemente non lo sappiamo, è un mistero”.

“Stiamo ancora indagando, stiamo ancora cercando – prosegue il sergente Donoghue -. Stiamo cercando di scoprire indizi mentre procediamo. Ma finora non abbiamo davvero molte informazioni per fare ipotesi su cosa sia potuto accadere”. Poi ha aggiunto che non è chiaro se Josey sia risalito sulla barca da solo, o se Naya lo abbia aiutato: “So che era in acqua. Non so se lo abbia aiutato a tornare sulla barca”. Mercoledì scorso Josey è stato trovato da solo: si è limitato a dire che sua madre era “saltata in acqua ma non era più tornata”.

