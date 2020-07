Mika racconta il dramma in quarantena: ricoverata la mamma malata di cancro

Mika racconta il dramma in quarantena: ricoverata durante il coronavirus sua mamma, malata gravemente di cancro.

Mika, il cantante britannico più amato dal pubblico italiano, ha annunciato ai fans le sue intenzioni per il prossimo futuro: il ragazzo, dopo diversi anni di assenza, tornerà a X-Factor Italia nelle vesti di giudice. “Una forte motivazione e una missione mi hanno convinto ad accettare questa sfida”, racconta su Instagram. “La mia risposta alla crisi sociale è quella di partecipare, di condividere, e quello che so fare da artista e entertainer è appunto di intrattenere, fare sognare la gente” ha spiegato. Lo scorso 20 giugno Mika è stato ospite durante la replica di “20 anni che siamo italiani”, dove ha cantato la sua canzone “Domani”. Dopo l’esibizione il cantante è stato avvicinato da Vanessa Incontrada, e ha avuto modo di parlare del singolo appena presentato e del perchè abbia scelto di cantare in italiano: “Quando ho fatto il mio show ho cantato tantissime canzoni in italiano, che appartengono agli altri. Mi ero detto che un giorno, quando avrei trovato la melodia giusta, avrei cantato una canzone mia”.

Mika, il dramma della madre durante la quarantena

Il periodo di quarantena è stato particolarmente difficile da gestire anche per Mika, che ha dovuto assistere la madre in una situazione grave e poco piacevole. Per starle vicino il cantante ha deciso di rimanere in silenzio per un lungo periodo, raccontando l’accaduto ad aprile: “Diverse persone della mia famiglia, a Parigi, hanno manifestato sintomi del Covid-19. Domenica pomeriggio, mentre stavo per andare in onda su Rai 1 in collegamento da casa, mia madre è stata portata via in ambulanza d’urgenza. Ho dovuto lasciare la diretta e aiutare mio fratello e mia sorella minori da lontano”, ha spiegato ai suoi fans. Il motivo del malessere della mamma di Mika è dovuto a un cancro al cervello, contro cui la donna sta combattendo da tempo. Il ragazzo ha raccontato che i medici avevano avvisato la famiglia di prepararsi per il peggio, ma poi miracolosamente la donna è riuscita a stabilizzarsi. Nonostante il colpo durissimo, il cantante si è sempre mostrato positivo e solare.

