Lil Marlo, il rapper muore a 27 anni ucciso in una sparatoria. La nascente star ha perso la vita in Georgia, ad Atlanta. Il suo amico e collega rapper Lil Yachty lo ha omaggiato sui social.





Non sono ancora ufficiali i dettagli sulla sua morte, il giovane rapper potrebbe però essere stato ucciso durante una sparatoria. L’omaggio su Instagram di Lil Yachty, suo amico e collega rapper.

Ha perso la vita a soli 27 anni il rapper Lil Marlo. Non sono ancora ufficiali i dettagli relativi alla sua morte ma alcune informazioni trapelate rivelerebbero che il giovane sia stato ucciso durante una sparatoria ad Atlanta, in Georgia. Moltissimi sono stati nelle ultime ore i messaggi di cordoglio sui social per la morte del giovane.

Un video circolato in rete nel quale è ripresa un’auto danneggiata ferma sul lato di un’autostrada, precisamente la I-285 vicino al cavalcavia Benjamin E. Mays Drive, ha fatto supporre che il rapper si trovasse a viaggiare sul veicolo prima di morire e che è stato colpito a bordo dell’auto.

E’ stato l’amico Lil Yachty a pubblicare una fotografia del rapper su Instagram confermando la notizia della sua morte e ricordando di aver appena creato una canzone insieme all’amico e collega poco prima della scomparsa di quest’ultimo.

Anche il rapper Clay James ha dichiarato su Twitter di essere estremamente rattristato per la perdita dell’amico e di apprezzare ancora di più in questa tragica giornata di essere vivo.

Il rapper 27enne aveva 4 figli, Kemora, Rihanna, Marlo e Rudy.

Tra i brani più noti di Lil Marlo ricordiamo Time After Time e Whatchu Gon Do.