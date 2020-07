Ilary Blasi | spesa in shorts cortissimi e a schiena scoperta | FOTO

Bellissima Ilary Blasi, che ammalia e conquista tutti i suoi followers su Instagram con questo scatto. Ed anche i precedenti non sono da meno.

Esce per fare la spesa ed incanta. È Ilary Blasi, che seppure in tenuta estiva molto semplice e ritratta di spalle, riesce a fare perdere la testa ai suoi tantissimi followers. La moglie di Francesco Totti, che questo inverno sarà impegnata nella conduzione de ‘L’Isola dei Famosi’ su Canale 5, è andata in giro a fare compere.

Visualizza questo post su Instagram Shopping Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 12 Lug 2020 alle ore 8:49 PDT

Ilary Blasi, che spettacolo su Instagram

E ci è andata così: con pantaloncino super corto e con i capelli raccolti in una treccia. Vista così sembra essere una ragazzina, di appena la maggiore età. Invece è proprio lei, la 39enne signora Totti, sempre in splendida forma e più incantevole che mai. E quella schiena scoperta non fa altro che rendere ancora più incandescente la temperatura. Ma lei è soltanto di Totti e non si tocca.

Visualizza questo post su Instagram With or without 💚 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 5 Lug 2020 alle ore 1:51 PDT

Pubblicata appena due ore fa, questa fotografia in shorts rossi ha totalizzato nel breve volgere di pochi istanti più di 58mila ‘mi piace’ e tantissimi commenti da parte di uomini ma anche donne che le fanno i complimenti. E non potrebbe essere altrimenti.