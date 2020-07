Fabrizio Corona, ancora problemi: carabinieri nella notte a casa sua

Ancora diverse segnalazioni per quanto riguarda Fabrizio Corona: nella notte si sono presentati a casa sua i carabinieri, ecco il motivo

Non finiscono i problemi per Fabrizio Corona. Come svelato da “Il Corriere della Sera” nella notte si sono presentati a casa sua i carabinieri. Al momento l’ex marito di Nina Moric si trova ai domiciliari e non potrebbe ospitare persone a casa. Ma cos’è successo? Secondo le prime ricostruzioni i vicini si sarebbero lamentati della musica ad alto volume proveniente dalla sua abitazione, ma gli agenti non hanno riscontrato nessun problema al suo arrivo. All’interno di casa sua, però, erano presenti tre ragazzi e due ragazze. Già nel mese di aprile c’è stato un problema di questo genere quando, durante il lockdown, ha ospitato il suo personal trainer violando la legge sulla quarantena.

Fabrizio Corona, il rapporto con la Moric

Per quanto riguarda la sua sfera personale è molto più vicino all’ex moglie Nina Moric anche per il figlio Carlos. Non sono tornati al momento, ma i due si vogliono bene visto che la donna ha una relazione con un imprenditore campano di nome Vincenzo: i due si sono conosciuti tre mesi fa.

Visualizza questo post su Instagram ATTIMI DI RESPIRO. Dubai Caffè Milano. Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 10 Lug 2020 alle ore 6:18 PDT