Fece parlare per una circostanza controversa, ma Louise purtroppo è andata incontro al suo destino. La donna morta prematuramente qualche giorno fa.

Desta tristezza la vicenda di una donna morta che aveva lasciato il marito per mettersi assieme ad un senzatetto. Lei in persona soprannominava sé stessa ed il suo nuovo compagno “Lady e il Vagabondo”. Purtroppo però la 37enne Louise Morecombe è stata trovata priva di vita.

Lei incontrò Stuart Jonas, un senzatetto di 41 anni, in un parcheggio sopraelevato nella località di Debenhams, in Inghilterra. La donna aveva quattro figli ed aveva fondato l’associazione benefica “Swindon Homeless Volunteers” per aiutare a sostenere gli homeless della sua città. Questa svolta sentimentale invece risale al 2017. A breve Louise e Stuart avrebbero anche dovuto sposarsi, ma lei è scomparsa di colpo venerdì 10 luglio 2020, quando l’hanno trovata senza vita. Stuart è stato la prima persona a rilasciare un messaggio. “Era una persona così bella, brillante, una persona così premurosa e premurosa”.

Donna morta, il dolore dell’uomo che l’aveva spinta a lasciare il marito

“Mi ha tolto dalla strada, ero un senzatetto che viveva in un parcheggio, senza alcuna prospettiva per il futuro. Grazie a Louise ho ricevuto la speranza. E poi lei ha salvato anche tante altre persone. Era davvero meravigliosa. Adesso mi mancherà, non so proprio cosa farò senza di lei”. La polizia locale ritiene che la vicenda della donna morta non sia da attribuire a delle circostanze sospette. Le prime impressioni sembrano far propendere per una morte naturale. Ci penserà però il coroner, dopo lo svolgimento di un esame autoptico, a fornire una risposta precisa su quanto di tragico successo.

