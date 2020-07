All’interno di un agriturismo un bambino annegato in piscina ha perso la vita senza che nessuno si accorgesse di lui. Indagano i carabinieri sulla vicenda.

Tragedia in un agriturismo di Bosco Mesola, in provincia di Ferrara, con un bambino morto annegato all’interno della piscina di un agriturismo. Il piccolo aveva 4 anni e si trovava lì assieme alla mamma. Ancora da stabilire la dinamica dell’evento drammatico ed in che modo il piccolo è finito all’interno della piscina, dove poi è morto in seguito ad un grosso quantitativo di acqua finito nei suoi polmoni. I carabinieri della città estense stanno ancora compiendo i dovuti accertamenti del caso.