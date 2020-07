Alberto Matano molla tutto: “Viva la libertà…”

E’ un Alberto Matano più raggiante e spensierato che mai quello che si mostra nel suo ultimo post su Instagram: merito della riconquistata libertà dopo le ultime turbolenti settimane.

Alberto Matano, il mezzobusto più popolare del Tg1 Rai, e soprattutto seguitissimo conduttore de La vita in diretta, torna a far sognare i suoi follower su Instagram con un post che nel giro di pochi minuti ha raccolto migliaia di like, condivisioni e commenti. Ecco le sue parole.

La dolce estate di Alberto Matano

Poche stringate parole, modello slogan, ma assai eloquenti: “Viva la libertà…”, scrive Alberto Matano nel suo ultimo post su Instagram, con tanto di cuoricino (❤️) e hashtag a tema: “#ciao #amici #domenica #love #estate2020”. E, soprattutto, una foto del giornalista e conduttore Rai che dice più e meglio di mille parole: occhiali da sole e camicia vacanziera, pettorali in bella vista, pelle abbronzata, sorriso smagliante, e una mano protesa verso l’alto, come a intonare un inno alla vita. Da lì, la querelle con Lorella Cuccarini e le varie beghe professionali e non devono sembrare solo un lontano ricordo…

