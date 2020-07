Vittorio Maria De Bonis: chi è il critico d’arte e volto televisivo

Chi è il critico d’arte e volto televisivo noto Vittorio Maria De Bonis: esordi e studi, gli incarichi ricevuti, trasmissioni e collaborazioni.

Classe 1964, romano di nascita, Vittorio Maria De Bonis è oggi un noto critico e perito d’arte, ospite anche di diversi programmi radiofonici e televisivi. La sua carriera è folgorante: già durante gli anni universitari ottiene alcuni incarichi.

In particolare, è assistente della prima cattedra di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea all’università “La Sapienza” di Roma. Si laurea quindi con una tesi sul caso letterario Il Nome della Rosa di Umberto Eco.

Cosa sapere su Vittorio Maria De Bonis

Successivamente la sua carriera accademica prosegue ed egli si dedica soprattutto alla divulgazione artistico-letteraria. Avvia un processo che lo porta a essere riconosciuto come un punto di riferimento per organi istituzionali, enti e società nazionali e internazionali. Come detto, a partire dagli stessi anni inizia a essere anche molto presente in radio e televisione.

Tra gli altri incarichi, è consulente per le attività culturali del Caffè Greco a Roma, perito d’Arte Antica presso il Tribunale di Roma e la C.C.I.I.A., consulente ed esperto d’arte per il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri. Nel frattempo, inizia anche a pubblicare suoi video in Rete: lezioni d’arte e reading poetici soprattutto. Tra gli altri, è stato consulente per il Cerimoniale della presidenza di Palazzo Chigi. Ha dato alle stampe diverse pubblicazioni, in particolare di carattere divulgativo.