Tosca D’Aquino, chi è il marito Massimo Martino: età, foto, carriera

Tosca D’Aquino è felicemente sposata con il produttore cinematografico Massimo Martino. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Quello di Massimo Martino, affermato produttore cinematografico e marito della simpaticissima e talentuosa attrice napoletana Tosca D’Aquino, è – per quanto possa sembrare paradossale – un volto poco avvezzo ai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip. Il manager si è mostrato tenuto a una certa distanza dalla stampa e preferisce rimanere dietro le quinte. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Tosca D’Aquino, chi è: età, vita privata, foto e carriera dell’attrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Massimo Martino

Massimo Martino è innanzitutto un uomo romantico, generoso e intraprendente: sono state proprio queste sue doti a far perdere la testa (in senso buono) a Tosca D’Aquino. Per quanto riguarda i dati anagrafici e biografici, però, sul suo conto non si sa quasi nulla (neppure la data e il luogo di nascita). La stessa Tosca, d’altro canto, ha affermato di voler parlare poco del suo bellissimo matrimonio per scaramanzia. L’attrice napoletana ha però rivelato di aver frequentato per ben 11 anni l’affascinante produttore cinematografico prima di convolare a nozze, anche se il loro è stato il classico colpo di fulmine.

Lui l’ha conquistata con una lettera d’amore che si concludeva con una domanda romantica quanto impegnativa: “Vuoi invecchiare insieme a me?”. Da quel momento in poi l’attrice si è voluta rimettere in gioco, nonostante la cocente delusione del precedente matrimonio con Mauro Gabrielli. Così, dopo il lungo fidanzamento e dopo essere diventati genitori di Francesco, sono diventati ufficialmente marito e moglie. Per il resto, Massimo Martino è un uomo che ama mantenersi in forma e pratica molto sport, anche per scaricare la tensione accumulata nelle giornate di lavoro fitte di impegni.

EDS