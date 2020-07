Stasera in tv – Una voce per Padre Pio, le anticipazioni dell’11 luglio

Stasera in tv – Una voce per Padre Pio, le anticipazioni dell’11...

Appuntamento da non perdere questa sera, sabato 11 luglio 2020, con “Una voce per Padre Pio” in onda su Rai1 a partire dalle 21:05: ecco le anticipazioni

Appuntamento da non perdere oggi, sabato 11 luglio 2020, con la 20esima edizione de “Una voce per Padre Pio“: alla conduzione sarà Flavio Insinna insieme a Nino Frassica e Nathalie Guetta. A causa del Coronavirus non sarà ambientato a Pietrelcina, dov’è nato lo stesso Padre Pio, ma il tutto sarà trasmesso direttamente dallo studio televisivo. Ci saranno tanti big della musica e dello spettacolo, come Alessio Boni; Red Canzian; Gabriele Cirilli; Tosca D’Aquino; Fausto Leali; Rocio Morales Munoz; Romina Power; Ron; Andrea Sannino; Alberto Urso e un coro di voci bianche. Inoltre, al pianoforte ci sarà il M° Alterisio Paoletti.

Stasera in tv – Una voce per Padre Pio, raccolta fondi

Durante la puntata di oggi ci sarà una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Responsabilità Sociale Rai, a supporto dei progetti dell’Associazione. Attraverso il numero di sms solidale 45531 si potrà sostenere UNA VOCE PER PADRE PIO ONLUS donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali. Una Voce per Padre Pio è un programma di Ermanno La Bianca, scritto con Nicoletta Berardi, Achille Corea, Gianluca Guida e Francesco Milazzo. La regia è di Roberto Croce.