Ron, la verità sulla relazione con Lucio Dalla: era solo amicizia? Da anni a Bologna si vocifera su quel rapporto così stretto tra i due cantanti.

Delle voci che circolano poco importa perché lasciano il tempo che trovano. A parlare però del rapporto tra i due cantanti è stato molto esplicitamente Alberto Castelvecchi, docente di comunicazione alla Luiss di Roma. E lo ha fatto in diretta tv.

Ron amante di Dalla, la rivelazione in diretta tv

Qualche tempo fa infatti il prof. era ospite de La vita in diretta su Rai 1, e riferendosi ad alcune dichiarazioni di Ron su Marco Alemanno, il compagno storico di Lucio Dalla, Castelvecchi ha detto: “Siccome anche Ron ha avuto un legame affettivo profondo con Lucio Dalla, ognuno rivendica per se un pezzetto… Sono vedovi non allegri”. Alle parole di Castelvecchi replicò in quell’occasione una stizzita Paola Perego che, tra l’imbarazzo generale, disse: “Quello che so io è che Ron era molto amico di Lucio Dalla ma non so nulla di nessuna relazione”.

Ron, le parole contestate su Marco Alemanno e Lucio Dalla

Ron, intervistato nella trasmissione Verissimo, aveva parlato così del rapporto tra Alemanno e Dalla: “Marco Alemanno non era il compagno di Lucio Dalla. Era una figura molto importante per lui perché gli risolveva dei problemi enormi. Era il suo segretario e il suo produttore. Non so perché abbiano tirato fuori questa storia.

Non si può alla morte di una persona così importante per l’Italia andare a toccare una sfera così privata e intoccabile, perché prima di tutto non era vero e, secondo, perché così hanno tolto a Lucio un pezzo di dignità”.