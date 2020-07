Romina Power, la dedica struggente: “L’amore è eterno” – FOTO

La dedica struggente di Romina Power su Instagram, cantante colpita da un grave lutto, pubblica una foto e scrive: “L’amore è eterno”.

Il dolore per la morte di un proprio caro è sempre troppo difficile da superare e le cicatrici restano sempre. Ne sa qualcosa la cantante Romina Power, che ha dovuto subire uno dei dolori più grandi. Infatti, la sorte di sua figlia Ylenia Carrisi, scomparsa oltre un quarto di secolo fa, è tuttora ignota.

Un paio di settimane fa, un nuovo grave dolore ha colpito la cantante, che ha dovuto fare i conti con la morte di sua sorella Taryn. La donna, 67 anni, è morta il 26 giugno scorso nel Wisconsin, Stati Uniti, dove abitava.

La struggente dedica di Romina Power via Instagram

La secondogenita del divo hollywoodiano Tyrone Power condivideva con Romina e con suo papà la passione per il cinema e da giovane aveva recitato in otto film. Dopo il suo decesso, l’ex moglie di Al Bano Carrisi le aveva dedicato parole molto commoventi. “Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica”, aveva scritto su Instagram.

Romina Power aveva definito la cara congiunta scomparsa “la migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita”. La donna ha lottato a lungo contro la leucemia e ha molto sofferto, come testimoniato anche da sua sorella. Dal 2018, combatteva contro la malattia, fino al drammatico decesso. Qualche giorno fa, la sorella le aveva dedicato un commovente post su Instagram, dove è tornata negli scorsi minuti per sottolineare: “L’amore è eterno”. La dedica è accompagnata da una foto che ritrae insieme le due sorelle, entrambe sorridenti.