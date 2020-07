Rocio Morales fidanzata con Raoul Bova: chi è l’ex Alex Casademunt

Chi è Alex Casademunt, l’ex di Rocio Muňoz Morales, madrilena fidanzata con Raoul Bova: le parole del cantante sulla loro relazione.

La conosciamo come la compagna del popolare attore italiano Raoul Bova: parliamo della bella Rocio Muňoz Morales, madrilena classe 1988. In Italia, è stata protagonista di pellicole come Immaturi – Il viaggio e ha avuto la possibilità di condurre Sanremo insieme a Carlo Conti.

Leggi anche –> Chi è Rocio Muňoz Morales: età, carriera, foto, vita privata dell’attrice

Prima di Raoul Bova, nel passato della donna c’è stato un altro uomo del mondo dello spettacolo. Si tratta di Alex Casademunt, che in Spagna è un popolarissimo cantante, che ha partecipato alla prima edizione di Operación triunfo. Secondo un sondaggio condotto dall’agenzia Personality Media nel 2016, sei spagnoli su 10 lo conoscono.

Leggi anche –> Raoul Bova | lui e Rocio aiutano la Croce rossa | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa pensa Alex Casademunt su Rocio Morales e Raoul Bova

Nonostante quell’esperienza non si sia conclusa con una vittoria, ha aperto al cantante la strada del successo e della popolarità. Nel 2003 ha iniziato la carriera da solista come cantante. Il suo primo album Inquietudes conteneva 14 tracce ed è stato realizzato con la collaborazione fondamentale di suo fratello Joan. Alla carriera di musicista, accosta anche quella di cantante e ottiene davvero una grande popolarità in Spagna.

Alex Casademunt e Rocio Morales sono stati insieme per ben quattro anni. Padre di una ragazza di nome Bruna, nata nel 2018, il cantante in un’intervista di qualche tempo fa al settimanale ‘Chi’ per la prima volta aveva parlato dell’ex: “Se avessi Raoul Bova qui davanti gli direi: ‘Proteggi Rocìo perché prima o poi me la vengo a riprendere’. Perché noi due siamo fatti per stare insieme e non credo che la loro storia durerà. Rocìo si annoierà di Bova. Lui è troppo grande per lei”.