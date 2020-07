Neonato cade dal terzo piano: condizioni critiche, lotta per la vita

Un neonato lotta per la vita dopo essere precipitato da un appartamento al terzo piano. I testimoni raccontano dettagli da brivido.

Un bambino di un anno è precipitato da un palazzo a Birmingham, in West Midlands, poco prima delle 19:00 di ieri sera e si trova adesso in condizioni critiche in ospedale. L’edificio è un ostello YMCA “per adulti vulnerabili”. Un testimone ha raccontato: “Non l’ho visto accadere, ma ho sentito urlare da una donna. C’erano così tanti poliziotti e ambulanze qui, che è stato straziante. Ho sentito che c’era un altro ragazzo all’interno quando è successo, prego che il bambino stia bene”.

Neonato cade dal terzo piano, situazione critica

I paramedici del servizio ambulanze del West Midlands hanno portato il piccolo in ospedale, con estrema urgenza date le sue condizioni critiche. Ieri sera è stato posto un cordone di sicurezza attorno al retro della proprietà, dove le stanze residenziali si affacciano su una linea ferroviaria. Si ritiene che il bambino sia caduto su uno stretto sentiero tra l’edificio e il percorso della ferrovia. Un piccolo capo d’abbigliamento giaceva sul pavimento, circondato dal materiale di pronto soccorso utilizzato dal personale dell’ambulanza per curare il bambino. La polizia delle West Midlands ha spiegato in una dichiarazione: “Stiamo indagando dopo che un bambino è caduto dalla finestra di un appartamento su Reservoir Road, Erdington, poco prima delle 19.30 di ieri sera, venerdì 10 luglio. Il bambino di un anno è stato portato in ospedale con una grave ferita alla testa, mentre continuano le indagini su come si è procurato le ferite”.

