Morta a due anni la piccola Elena: aveva un tumore al cervello

La piccola Elena è volata in cielo troppo presto, ad appena due anni. Ha perso la difficile lotta contro un aggressivo tumore al cervello.

La piccola Elena Amicarelli, di soli due anni, si è spenta venerdì 26 giugno, a seguito di un pesante e doloroso calvario della durata di oltre nove mesi. Muore nel reparto di pediatria dell’ospedale Ca’Foncello di Treviso, dove era ricoverata dal giorno prima.

Il cuore della piccola Elena ha smesso di battere venerdì scorso, a seguito della lunga battaglia con un tumore al cervello. Nell’ottobre passato la bambina aveva ricevuto la terribile diagnosi di medulloblastoma. Elena era stata sottoposta ad una prima operazione, che aveva avuto un esito positivo, ed anche le radioterapie e la chemio erano andate a buon fine. Giovedì scorso, però, la piccola si è aggravata improvvisamente mentre si trovava al mare.

La piccola Elena volata in cielo

I genitori Ana Milena ed Emanuele sono andati via da Duna Verde e sono corsi immediatamente in ospedale, ma è stato inutile: Elena è volata in cielo. Lascia i fratelli Isabella, Victoria e Antonio e i nonni Pasquale e Gilda. I suoi funerali si terranno martedì 30 giugno alle 15:15 nella chiesa parrocchiale del Paese, nella frazione di Castagnole, dove la famiglia viveva prima di trasferirsi a Treviso, in viale Europa.

