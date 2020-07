Mara Venier, il marito rivela: “Non volevo, guadagnava un sacco di soldi”

Nicola Carraro, il marito della conduttrice Mara Venier, si è confessato al programma di Pierluigi Diaco sui desideri per la moglie alla conduzione di Domenica In.

Nicola Carraro, uno scrittore e produttore, è legato da moltissimi anni alla conduttrice televisiva Mara Venier. E’ stato ospite nella trasmissione “Io e Te” di Pierluigi Diaco e si è raccontato riguardo alla sua carriera, ma anche riguardo alla sua relazione. Di lui, Mara aveva detto che: “E’ il saggio della famiglia. In generale l’ho sempre ascoltato, mi difende a spada tratta, anche quando ho torto“.

Il marito della Venier, Nicola Carraro, ad “Io e Te” da Pierluigi Diaco ha parlato della sua carriera di produttore cinematografico, ma anche della relazione con Mara. A sorpresa, è intervenuta in trasmissione telefonicamente visto che è ancora bloccata a casa per l’infortunio alla gamba. Nicola ha confessato che avrebbe preferito che la moglie non accettasse la conduzione di “Domenica In”: “Non volevo che facesse di nuovo Domenica In, per lo stress. Lei vive il programma come fosse un figlio. Ma se lei se ne stava tranquilla a Mediaset, guadagnava un sacco di soldi facendo l’opinionista e si va a imbarcare di nuovo? Non era previsto che spaccasse“.

Quando Mara Venier non ha ascoltato il marito Nicola Carraro

Secondo quanto sostenuto da Nicola Carraro, avrebbe preferito che la moglie Mara restasse a Mediaset per evitare lo stress. Mara ha raccontato a Pierluigi Diaco di come sono andate le cose tra lei e il marito: “Nicola ha avuto vite diverse, vari passaggi. Poi a 52 anni, con la morte di due suoi cari amici ha abbandonato tutto ed è andato a vivere su un’isola sperduta, ai Caraibi. Quando sono arrivata in questo posto, durante il nostro primo viaggio, lo conoscevo da pochissimo, non c’era niente“, ha raccontato. Mara si fida moltissimo del marito e, sembrerebbe che l’unica occasione in cui non ha ascoltato il suo parere, è stato quando lui non voleva che tornasse a fare “Domenica In”.

