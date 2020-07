Lazio Sassuolo Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lazio e Sassuolo apre la giornata 32 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 11 luglio 2020, alle ore 17:15, il match tra Lazio e Sassuolo, che apre la 32esima giornata della Serie A TIM, ripresa a pieno ritmo dopo il lockdown Coronavirus. Si gioca praticamente tutti i giorni e la classifica riserva molte sorprese.

Per quanto riguarda i biancocelesti, ad esempio, le due sconfitte consecutive contro Milan e Lecce hanno tarpato le ali rispetto alle ambizioni scudetto e oggi coi neroverdi emiliani c’è la possibilità di riprendere la corsa.

La partita di questo pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

La Lazio oggi si trova di fronte un avversario ostico, che è a sette punti dalla zona Europa League e non intende mollare nell’inseguimento del sogno europeo. All’Olimpico, nei pochi precedenti tra le due squadre, i biancocelesti hanno raccolto 4 vittorie contro una sola del Sassuolo e un pareggio. Il risultato più rotondo è un 6-1, ma c’è il dettaglio che gli ospiti sono sempre andati a segno.

Lazio Sassuolo, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Inzaghi e De Zerbi stanno facendo le loro ultime scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Queste le probabili scelte:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Immobile, Caicedo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.