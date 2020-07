Juventus Atalanta Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Juventus e Atalanta è valido per la giornata 32 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Forse la partita tra Juventus e Atalanta, che si incontrano oggi alle 21.45 a porte chiuse all’Allianz Stadium di Torino, non è stata mai così importante. Per i nerazzurri bergamaschi, infatti, ci sono obiettivi forse mai come oggi a portata di mano.

Leggi anche –> Juve Atalanta, vigilia: tifoso Napoli, insulti da Gasperini e dirigente – VIDEO

Stasera, la partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Da una parte ci sono i campioni d’Italia per otto anni consecutivi, dall’altra la squadra che meglio di tutte ha fatto dopo la fine del lockdown e che con una vittoria sarebbe addirittura seconda in solitaria.

Leggi anche –> Parma, tesserato positivo al Coronavirus: la Serie A non si ferma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Juventus Atalanta: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 dell’11 luglio 2020 all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa della Juventus e l’Atalanta è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Juventus e Atalanta su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. 57 sono i precedenti in terra piemontese e il bilancio è nettamente a favore della Juventus, con 37 vittorie conquistate contro le quattro dei bergamaschi. Per l’Atalanta l’ultimo successo a Torino risale al lontano 8 ottobre 1989: decisivo fu Claudio Caniggia.

Juventus Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Sarri e Gasperini stanno completando le loro scelte e tutto sembra pronto o quasi per il match di questa sera. Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.