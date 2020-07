Jessica Simpson dimagrita 50 kg, irriconoscibile: sfoggia un fisico da urlo

Compie 40 anni la celebre attrice Jessica Simpson. Nell’ultimo anno sembrerebbe aver subito un notevole cambiamento fisico. Scopriamolo insieme.

È Jessica Simpson ad essere questa volta sotto la luce di tutti i riflettori mondiali. La donna infatti è quasi irriconoscibile, e tutti i suoi fan sono allibiti di fronte alla sua trasformazione. Da un anno a questa parte il suo cambiamento è stato a dir poco incredibile.

La cantante e pop star internazionale durante l’ultima gravidanza si dice fosse arrivata a pesare quasi 110 chili. Eppure non si è lasciata scoraggiare dal peso accumulato. La donna infatti oggi sembra completamente rinata e sfoggia un fisico da paura. Riesce addirittura ad infilarsi nei pantaloni risalenti a ben 14 anni fa.

È uno scatto pubblicato su uno dei suoi profili social a fare il giro del web. Jessica mostra tramite la foto il suo notevole cambiamento, lasciando tutti i follower di stucco. Quasi 50 chili persi, ed una Instagram picture che la ritrae con i suoi vecchi jeans addosso, e le calzano perfettamente.

“Ho tenuto questi jeans “True Religion” nel mio armadio per 14 anni (Non sto esagerando!)” si legge sotto allo scatto pubblicato sul social più in voga del momento. Proprio così, l’ex pop star, all’alba dei suoi 40 anni, sfoggia fiera il suo nuovo fisico, con 50 chili in meno dall’ultima gravidanza. “Ho pensato che, dato che sono nelle ultime ore dei miei 30 anni, volevo dar loro un altro tentativo, e ciao 40, è così bello conoscervi..” continua la donna sotto il post.

Jessica Simpson, il compleanno e l’anniversario di matrimonio

Dopo aver dato alla luce il suo terzo figlio Birdie, che ora ha 15 mesi, Jessica Simpson si è trovata a dover fare i conti con il proprio fisico. Il dimagrimento choc l’ha vista pesare quasi 110 chili e perderne 50. Il so dietologo Harley Pasternak l’ha aiutata nel suo percorso, permettendole così di cambiare radicalmente. Sono giorni carichi di gioia per la cantante. Non solo sono arrivati per lei i festeggiamenti dei 40 anni, ma anche quelli dell’anniversario di matrimonio con Eric Johnson. Per Jessica questo sembrerebbe dunque un periodo allegro e carico di soddisfazioni personali.