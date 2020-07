Fabio Caressa replica a Mihajlovic: “Grave per chi ha due figlie…” – VIDEO

Fabio Caressa non le manda a dire a Sinisa Mihajlovic dopo il duro sfogo di quest’ultimo in tv: “Avere accanto una compagna di successo è disdicevole?”.

L’attesissima risposta di Fabio Caressa è finalmente arrivata. Dopo lo sfogo di Sinisa Mihajlovic in diretta tv sulla gara contro il Sassuolo il conduttore e giornalista sportivo non poteva restare in silenzio. Oltre a lamentarsi per l’arbitraggio, infatti, il serbo ha attaccato frontalmente il volto di Sky e la trasmissione del “Club”. Ecco la pungente risposta.

Leggi anche –> Sinisa Mihajlovic furioso in diretta tv, spara a zero su Fabio Caressa e Sky

Leggi anche –> Fabio Caressa, chi è il giornalista sportivo: età, foto, carriera

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Duello a distanza tra Fabio Caressa e Sinisa Mihajlovic

Mihajlovic ha puntato il dito contro la parzialità con cui è stata trattata la sfida giocata domenica scorsa dal suo Bologna a San Siro contro l’Inter, conclusasi con il successo in rimonta dei rossoblù. A suo dire, Caressa non avrebbe riconosciuto i giusti meriti alla prestazione della sua squadra. Ma probabilmente si è fatto prendere un po’ la mano: “Ho visto quella trasmissione, quella in cui si tolgono la giacca, con quello piccolino che conduce, il marito di Benedetta Parodi, con Bergomi e tutti – ha tuonato Mihajlovic -. Ho sentito mezzora… non si è mai detta una parola sul Bologna. È una vergogna, sembrava Inter Channel”.

Tempo qualche giorno è arrivata la replica di Fabio Caressa, che durante il suo intervento al Deejay Football Club ha voluto chiarire la propria posizione sia sul piano giornalistico si su quello strettamente privato: “La gara si era giocata alle 17.15 e abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita – ha precisato il conduttore Sky -. All’una meno venti, con il casino sul rigore di Lautaro, che aveva scelto lui di tirare, l’argomento della serata era quello. L’unica cosa fastidiosa, ma non per me che non me ne frega niente, è il concetto che avere accanto una compagna di successo sia disdicevole. È una cosa un po’ grave nel 2020, soprattutto per chi ha due figlie come me”. Mihajlovic passerà ora al contrattacco o incasserà il colpo?

Leggi anche –> Chi è Benedetta Parodi, vita e carriera della conduttrice culinaria italiana

Leggi anche –> Fabio Caressa, chi è la figlia Matilde: età, foto, vita privata

EDS