Domenico Carera: chi è il pilota dell’elicottero caduto nel Tevere

Chi è Domenico Carera, il pilota dell’elicottero caduto nel Tevere: l’imprenditore molto noto nel Lazio era con un’amica di 75 anni.

Si chiama Domenico Carera, imprenditore di 78 anni in pensione, l’uomo alla guida dell’elicottero che nel pomeriggio di ieri si è inabissato nel Tevere. L’uomo, che è stato anche pilota di linea della Alitalia, aveva una certa dimestichezza quindi coi velivoli.

Secondo quanto si è appreso, era molto noto nella zona del Lazio in cui viveva. L’imprenditore aveva l’elicottero personale e aveva creato una pista d’atterraggio a Torrita Tiberina, nella villa dove viveva insieme alla moglie.

Trovati morti nel Tevere Domenico Carera e un’amica

Nella mattinata, sono stati recuperati i corpi delle due vittime di questa tragedia: oltre a quello di Domenico Carera, c’è quello di una donna, che sarebbe la moglie di un suo amico. Da quanto si apprende, l’uomo era solito levarsi in volo con qualche amico per una ricognizione. A effettuare il recupero dei corpi sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Da quanto si è appreso, sia l’imprenditore che l’altra vittima, una donna di 75 anni, erano ancora all’interno dell’abitacolo, rimasti legati ai sedili. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dai militari dell’Arma dei carabinieri della compagnia di Monterotondo. Secondo quanto si apprende, l’uomo non avrebbe segnalato alle autorità di vigilanza aerea – come invece previsto – che si stava alzando in volo.