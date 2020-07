Coppia morta nel lockdown, trovati solo ora in casa in avanzato stato...

I cadaveri in decomposizione di una coppia sono stati trovati in un appartamento dopo mesi di lockdown. Scopriamo insieme che cosa è successo.

La notizia ha già fatto il giro dei notiziari spagnoli, lasciando tutti di stucco. I corpi di una coppia di anziani, un uomo e una donna, sono stati ritrovati in evidente stato di decomposizione dopo mesi dalla morte. Scopriamo che cosa è successo e tutti i dettagli del caso.

Due cadaveri in decomposizione appartenuti ad una coppia di anziani sono stati rinvenuti ad Alicante, in Spagna, nel loro appartamento. I due giacevano in letti separati, e la polizia ha dichiarato che il decesso è avvenuto “settimane o anche mesi fa“, durante l’isolamento a causa del Coronavirus. Un’indagine è stata ovviamente avviata.

I due cadaveri sono quelli di un uomo nato nel 1930 e quello di una donna nata nel 1931. Entrambi provenivano da Madrid, e sono stati ritrovati all’interno del loro appartamento, in letti separati, nel quartiere di Colonia Requena di Alicante. È stata la radio locale Cadena SER a riferire che sono stati i vicini di casa a chiamare i servizi di emergenza. Questi ultimi infatti si sono preoccupati poiché non vedevano la coppia da mesi, e dal loro appartamento proveniva un odore nauseabondo.

Polizia, vigili del fuoco e paramedici sono prontamente intervenuti. Si sono recati davanti all’appartamento dopo la chiamata e hanno dovuto fare ovviamente irruzione all’interno dell’abitazione. È lì che hanno scoperto i due cadaveri appartenuti alla coppia. Secondo il rapporto della Cadena Ser, entrambi gli anziani sono deceduti a causa di morte naturale, ed il caso agli atti non sembra sospetto. Le reali cause della morte non sono però ancora state confermate.

Coppia di anziani trovati morti nel loro appartamento: le testimonianze

Non è una novità trovarsi di fronte ad anziani che vivono da soli nel quartiere di Alicante Colonia Requena. I residenti locali hanno riferito ad un giornale che la donna deceduta è stata spesso vista aggirarsi per il quartiere mentre faceva la spesa, mentre l’uomo raramente usciva di casa, a causa di problemi di salute legati alla mobilità. Il quotidiano locale Nius ha scritto che gli esami di autopsia potrebbero essere soggetti a modifiche, in quanto la coppia potrebbe essere morta a causa del Coronavirus.