Brescia Roma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Brescia e Roma è valido per la giornata 32 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 19.30 di oggi 11 luglio 2020 il match valido per la 32esima giornata di Serie A TIM che vede di fronte il Brescia e la Roma, due squadre che hanno obiettivi diametralmente opposti in questo campionato.

I padroni di casa, infatti, lottano per non retrocedere in serie BKT, mentre gli ospiti capitolini sono lanciati in zona Europa League e con una vittoria avvicinerebbero un Inter in crisi di risultati e identità in queste ultime uscite.

Brescia Roma: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio allo stadio Rigamonti di Brescia viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

I precedenti tra le due squadre sono in tutto 44 e parlano giallorosso: 22 vittorie romaniste, 13 pareggi e 9 sconfitte. 71 i gol fatti dai giallorossi, 42 quelli delle rondinelle. Una partita molto discussa tra le due squadre è quella del 23 settembre 2010, vinta dal Brescia due a uno grazie a una doppietta di Caracciolo.

Brescia Roma, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

La squadra di casa è in piena crisi di risultati e a pagarne le conseguenze potrebbe essere l’allenatore Lopez. Queste le formazioni:

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Semprini; Spalek, Tonali, Bjarnason, Dessena; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez (da confermare)

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic. All. Fonseca