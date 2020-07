Belen e Stefano al capolinea: De Martino si libera di un ricordo legato all’ex

È crisi per Belen e Stefano. Il ballerino sembrerebbe aver intenzione di sbarazzarsi dei ricordi che lo legano alla Rodriguez. Che cosa sarà successo?

Non si parla d’altro che della clamorosa separazione tra la showgirl più famosa d’Italia Belen Rodriguez ed il ballerino del programma Amici di Maria De Filippi Stefano De Martino. Tra i due sembrerebbe proprio essersi spenta la scintilla, sotto gli occhi allibiti di tutti i fan della coppia.

Leggi anche->Belen e Stefano | il siluro di lei | ‘L’amore è per la gente vera’

Nessun segno di riappacificazione nell’aria tra Belen e Stefano. Non è la prima volta che i due amanti si dicono addio, e tutti i follower sperano che possa esistere ancora un lieto fine per loro. Nonostante l’impegno da parte di entrambi, la separazione tra i due dà però l’impressione di essere quella definitiva.

Leggi anche->Belen e Stefano | sfogo social di lei | “Io mai amata veramente” | FOTO

Tra i due scorre momentaneamente molta tensione, ma le sorti della coppia sono ancora tutte da decidersi. Entrambi stanno intraprendendo nuove conoscenze, e stando agli ultimi scatti pubblicati da numerose riviste, nuove fiamme si intravedono all’orizzonte. Certo è che Stefano sembrerebbe attualmente proprio intenzionato a dimenticare l’ex. Che cosa avrà fatto?

Leggi anche->Belen e Stefano, ipotesi clamorosa: parteciperanno a Temptation Island?

L’oramai ex della Rodriguez, Stefano De Martino, ha deciso di liberarsi di un ricordo prezioso che lo legava alla bellissima donna. Stefano è infatti intenzionato a vendere la barca di loro proprietà chiamata Santiago. Quest’ultima è stata uno dei simboli di riavvicinamento della coppia dopo la scorsa separazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Belen e Stefano, l’addio alla barca Santiago

L’imbarcazione in questione è stata per la coppia un dolcissimo simbolo, legato a momenti di gioia e spensieratezza condivisi da parte di entrambi. Su un sito di vendita è però apparsa improvvisamente la barca, e costa per la precisione ben 295 mila euro. Dopo tutta la bufera mediatica ed il dolore dovuto alla separazione, questo è sicuramente uno dei gesti d’addio che il ballerino ha deciso fare nei confronti dell’ex moglie.